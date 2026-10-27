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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:15

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan İsmail YK, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Müzik kariyerine tüm hızıyla devam eden ve konserlerine yenilerini ekleyen 48 yaşındaki İsmail YK, yıllardır değişmeyen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı bir açılışta şarkı söyleyen ünlü sanatçının son hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:15

Şappur Şuppur, Bombabomba.com ve Bas Gaza gibi birbirinden başarılı şarkılarıyla 'de yılın en çok satan albümlerine imza atan İsmail YK, katıldığı bir açılışta sahneye çıkarak konser verdi. Mikrofonu eline alarak şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan İsmail YK, yıllardır değişmeyen görünümüyle adından söz ettirdi. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren ünlü sanatçı, yıllardır konuşulan "İsmail YK neden yaşlanmıyor" merakını bir kez daha alevlendirdi. Müzik kariyerine tüm hızıyla devam eden ve konserlerine yenilerini ekleyen 48 yaşındaki İsmail YK, son haliyle görenleri şaşırttı.

YILLAR GEÇTİ İSMAİL YK DEĞİŞMEDİ!

İsmail YK sahne adıyla tanınan İsmail Yurtseven, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 1995'li yıllardan bu yana şarkılarını seslendirmeye devam eden ünlü sanatçı, yıllar geçse de değişmiyor. 

Şappur Şuppur, Bombabomba.com, Bas Gaza, Haydi Bastır, Psikopat ve Metropol gibi birbirinden başarılı albümlere imza atan İsmail YK, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

Uzun yıllardır müzik kariyerindeki başarısını tüm hızıyla sürdüren İsmail YK, katıldığı bir açılışta sahneye çıkarak konser verdi. 2004'te yayımlanan Şappur Şuppur albümü 1,2 milyon satışa ulaşınca popülerliğini tüm Türkiye'ye duyuran ünlü sanatçı, sonrasında Bombabomba.com ve Bas Gaza albümleriyle de bu yükselişi sürdürdü. 

Düğünlerden radyolara kadar her yerde çalan şarkılarını konserlerinde sevenlerine seslendirmeye devam eden YK, güçlü sesi kadar görünümüyle de dikkatlerden kaçmadı.

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

İsmail YK'nın yıllardır neredeyse hiç değişmeyen görünümü hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada ünlü sanatçının konser verdiği anlar hızla yayıldı. Yer aldığı sahnelerden gelen her yeni görüntüyle yeniden konuşulan YK, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Yıllar geçti İsmail YK değişmedi" yorumunu alıyor.

 Son zamanlarda özellikle güçlü sesi ve sahne performansının yanı sıra değişmeyen ve yaşlanmayan görünümüyle de adından söz ettiren ünlü sanatçı, son haliyle magazin gündemine yeniden oturdu.

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

SON HALİ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI!

Sosyal medyada bir kullanıcı, İsmail YK'nın sponsor panolarıyla çevrili bir sahnede düzenlenen açılış konserindeki hallerini paylaştı. Son olarak gündeme gelen bu görüntüler sonrası 48 yaşındaki ünlü sanatçının değişmeyen görünümü herkesi şaşkına çevirdi. Uzun dalgalı saçları, kısa sakalı ve parmaksız eldivenleriyle mikrofonu eline alan İsmail YK, şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

Hayranlarına doğru eğilerek şarkı söylerken görüntülenen İsmail YK, 2000'lerin kliplerinden fırlamış gibi görünen haliyle izleyenleri bir kez daha şaşırttı. Sahnedeki görünümü İsmail YK'yı gerçek yaşından bile genç gösterdiği için "İsmail YK hiç yaşlanmıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Her yeni konser videosu sosyal medyada viral olan ünlü sanatçının son hali yeniden hayranlarını şaşırttı.

48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı

Şappur Şuppur albümünün çıkışının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen sahnedeki enerjisini koruyan İsmail YK'nın yeni görüntüsü, onu o yıllardan hatırlayan hayranları için adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü. Genç görünümüyle sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem haline gelen ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan görünümü, görenleri şaşkına çevirdi. 

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#İsmail Yk
#Şappur Şuppur
#Bombabomba.com
#Bas Gaza
#Magazin
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