Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de ayrılık: "Aziz Yıldırım istiyordu ancak..." Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımın başında yer alan Dirk Kuyt'ın, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın durumu merak konusu oldu. Emre Belözoğlu, Kuyt'ın teknik ekipte yer alıp almayacağına dair soruyu, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır." şeklinde yanıtladı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun oluşturacağı yeni teknik heyette görev almayacağını açıkladı. Özbostan'ın edindiği bilgiye göre, Aziz Yıldırım'ın Kuyt'ın yapılanma içerisinde olmasını istediği ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın durumu merak konusu olmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın teknik ekipte yer alıp almayacağına ilişkin soruya, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız." yanıtını vermişti.

DİRK KUYT KARARI BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Özbostan, Liverpool karşısında takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun oluşturacağı yeni teknik heyette görev almayacağını açıkladı.

Özbostan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir"