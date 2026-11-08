Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de ayrılık: "Aziz Yıldırım istiyordu ancak..."

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İstanbul
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın durumu merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın teknik ekipte yer alıp almayacağına ilişkin soruya, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız." yanıtını vermişti.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Özbostan, Liverpool karşısında takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun oluşturacağı yeni teknik heyette görev almayacağını açıkladı.
Özbostan yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir"