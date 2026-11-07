Galatasaray'da Yunus Akgün, Amedspor galibiyetini değerlendirdi! "Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde Galatasaray ile Amedspor, İstanbul'da karşılaştı. Galatasaray, toplam 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takım arkdadaşlarını kutladığını belirten Yunus Akgün, "Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin iyi takımlarından, ikinci sıradaydı. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Lille maçında kazanıp çıkış yapmak istediğimizi söylemiştim. Lille, Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz. Milli ara var. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden 26 yaşındaki oyuncu, "Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli, çok güç katıyor. Deplasmanlarda her zaman bizimleler, onları mahcup etmemek için sahada mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın." ifadelerini kullandı.