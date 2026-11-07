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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:43

Rafael Leao'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! Taraftarları korkutmuştu: "Ciddi bir şey yok"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Amedspor'u 4-3 yenmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı Rafael Leao, sakatlığıyla ilgili konuştu. Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Leao, "Yarın kontrollerim yapılacak. Bunlar futbolun bir parçası. Hayal kırıklığı yaşayacağım ya da endişeleneceğim bir durum yok" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Rafael Leao'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! Taraftarları korkutmuştu:
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:43

'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 7 golün atıldığı maçı 4-3'lük skorla kazandı ve puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Portekizli yıldız , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! Taraftarları korkutmuştu: "Ciddi bir şey yok"

Çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten Leao, "Rakibimiz de çok iyi bir takım ve gerçekten iyi bir dönemden geçiyor. Zaten bu performansları sayesinde ligin ikinci sırasındalar. Maça çok iyi hazırlanmışlardı ve karşılaşmaya güçlü bir baskıyla başladık. Erken gol bulmamız da bize yardımcı oldu. Bunun iyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Üç gol yedik. Aslında normal şartlarda yemememiz gereken gollerdi. Ancak rakibimizin de olumlu yönlerini kabul etmemiz gerekiyor. İyi ve gerçek bir santrforları var. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyuna giren isimler sayesinde enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde liderliğimizi sürdürüyoruz ve aynı performansı göstermeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Rafael Leao'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! Taraftarları korkutmuştu: "Ciddi bir şey yok"

LEAO'DAN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında sakatlık yaşayan ve 50. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Leao, sakatlığıyla ilgili de konuştu.

Leoa, "Ciddi bir şey yok. Yarın kontrollerim yapılacak. Bunlar futbolun bir parçası. Hayal kırıklığı yaşayacağım ya da endişeleneceğim bir durum yok. Galatasaray'ın gerçekten çok iyi bir sağlık ekibi var ve işlerinde çok başarılılar. Millî arada tedavimi gerçekleştireceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Sakinim." dedi.

İlk günden itibaren herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Leao, "Takım arkadaşlarım ve çevremdeki herkes adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı. Artık bu sürecin tamamlandığını söyleyebilirim. Ancak takıma yardım etmeye daha yeni başlıyorum. Gollerimle, asistlerimle ve takıma galibiyetler kazandırarak katkı sağlamaya devam edeceğim." dedi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#Rafael Leao
#Spor
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