Rafael Leao'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! Taraftarları korkutmuştu: "Ciddi bir şey yok"

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçlarından birinde Galatasaray ile Amedspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 7 golün atıldığı maçı 4-3'lük skorla kazandı ve puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Portekizli yıldız Rafael Leao, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten Leao, "Rakibimiz de çok iyi bir takım ve gerçekten iyi bir dönemden geçiyor. Zaten bu performansları sayesinde ligin ikinci sırasındalar. Maça çok iyi hazırlanmışlardı ve karşılaşmaya güçlü bir baskıyla başladık. Erken gol bulmamız da bize yardımcı oldu. Bunun iyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Üç gol yedik. Aslında normal şartlarda yemememiz gereken gollerdi. Ancak rakibimizin de olumlu yönlerini kabul etmemiz gerekiyor. İyi ve gerçek bir santrforları var. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyuna giren isimler sayesinde enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde liderliğimizi sürdürüyoruz ve aynı performansı göstermeye devam etmek istiyoruz." dedi.

LEAO'DAN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında sakatlık yaşayan ve 50. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Leao, sakatlığıyla ilgili de konuştu.

Leoa, "Ciddi bir şey yok. Yarın kontrollerim yapılacak. Bunlar futbolun bir parçası. Hayal kırıklığı yaşayacağım ya da endişeleneceğim bir durum yok. Galatasaray'ın gerçekten çok iyi bir sağlık ekibi var ve işlerinde çok başarılılar. Millî arada tedavimi gerçekleştireceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Sakinim." dedi.

İlk günden itibaren herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Leao, "Takım arkadaşlarım ve çevremdeki herkes adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı. Artık bu sürecin tamamlandığını söyleyebilirim. Ancak takıma yardım etmeye daha yeni başlıyorum. Gollerimle, asistlerimle ve takıma galibiyetler kazandırarak katkı sağlamaya devam edeceğim." dedi.