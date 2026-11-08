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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:06

Ustasından sürücülere kritik uyarı: Bin liradan kaçarken 60 bin liranızdan olmayın

Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte sürücülere kritik bir uyarıda bulundu. Sürücülere seslenen Yalçınkaya, "Bin liralık antifrizden kaçıp, 60 bin liralık masrafa girmeyin" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:06

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. 

HABERİN ÖZETİ

Ustasından sürücülere kritik uyarı: Bin liradan kaçarken 60 bin liranızdan olmayın

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kış aylarında araçlarda donma riskine karşı sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayiye akın ederken, oto bakım ustaları, bin liradan kaçarken 60 bin liralık masraftan kaçınılması konusunda uyarıyor.
Kışlık bakım kapsamında antifriz, akü ve yağ bakımı kontrol ediliyor.
Antifrizin donmayı önlediği ve motoru koruduğu belirtiliyor.
Antifrizin farklı türlerinin farklı fiyatlarda olduğu (mavi 700 TL, kırmızı/pembe 1000 TL civarı) aktarılıyor.
Antifriz konulmadığında motor bloğunun donma sonucu sökülme ve tamir masrafının yaklaşık 60 bin lira olabileceği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Ustasından sürücülere kritik uyarı: Bin liradan kaçarken 60 bin liranızdan olmayın

Şu anda antifrizin bin lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 60 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

Ustasından sürücülere kritik uyarı: Bin liradan kaçarken 60 bin liranızdan olmayın

"HER ARABANIN ANTİFRİZİ FARKLI"

Kışlık bakım olarak , akü ve yağ bakımına bakıldığının altını çizen oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, "Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz. Kışın antifriz çok önemli. Motorun su değil de antifrizle çalışması daha iyi oluyor. Bunun yanında aracın aküsünün de iyi olması gerekiyor. Her arabanın antifrizi farklı. Kimisi mavi kimisi de kırmızı, mavi antifriz 700 liradan kırmızı veya pembe ise bin lira civarında oluyor. Antifriz koyulmazsa, aracın motor kısmında erozyon üretiyor. Kışın özellikle kaloriferlerde kireçten dolayı tıkanma yaşanıyor. Antifriz koyulması en mantıklı yoldur. En azından motoru korursunuz. Bunun aksi yapıldığı zaman ise, özellikle kış aylarda suyun donmasından dolayı motor bloğunun sökümü yapılıyor. Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor. Bu rakamlar ustadan ustaya da değişiyor. Vatandaşlar bin liralık bakımı yaptırmasam diye düşünüyor ama antifrizi bıraktığı zaman kış mevsimini sorunsuz bir şekilde bitirmiş olur. Antifriz her zaman motoru korur. Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#antifriz
#Akü
#Motor Bloğu
#Fatih Yalçınkaya
#Yağ Bakımı
#Yaşam
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