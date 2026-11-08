Havada korkunç kaza: Paraşütleri birbirine dolandı, 2 kadın hayatını kaybetti

Kaliforniya'da paraşütle atlama sırasında havada çarpışan iki kadın kaza sonucu hayatını kaybetti. Illinois'ten 29 yaşındaki Levi Pimentel ve Güney Dakota'dan 56 yaşındaki Georgia Jean, Skydive Elsinore adlı paraşütle atlama merkezini ziyaret etti.

HAVADA KORKUNÇ ÇARPIŞMA

Dailymail'in haberine göre, kadınlar paraşütlerini açıp yerden yaklaşık 45 metre yükseldiklerinde birbirleriyle çarpıştılar. Bu korkunç kaza sırasında paraşüt ipleri tamamen birbirine dolandı.

Kazanın ardından her ikisi de acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadılar.

DENEYİMLİ VE LİSANSLI PARAŞÜTÇÜLERDİ

Skydive Elsinore adlı paraşütle atlama merkezi tarafından yapılan açıklamada her ikisinin de deneyimli ve lisanslı paraşütçüler olduğu belirtildi. Atlayışın çarpışmaya kadar olan kısmında her şeyin olaysız ve normal olduğu ifade edildi.

Soruşturmacılar ise hava koşullarının çarpışmaya katkıda bulunup bulunmadığını henüz tespit edemedi.

Paraşüt merkezi, ekipmanda herhangi bir sorun olduğuna dair bir belirti olmadığını ve yerel yetkililerle işbirliği içinde olduklarını söyledi.