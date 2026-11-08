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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:42

Havada korkunç kaza: Paraşütleri birbirine dolandı, 2 kadın hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 29 yaşındaki Levi Pimentel ve 56 yaşındaki Georgia Jean havadaki korkunç kazada hayatlarını kaybetti. İki kadın, paraşütle atladıktan sonra ipler birbirine dolandı ve korkunç kazada ikisi de öldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Havada korkunç kaza: Paraşütleri birbirine dolandı, 2 kadın hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:42

'da paraşütle atlama sırasında havada çarpışan iki kadın kaza sonucu hayatını kaybetti. 'ten 29 yaşındaki Levi Pimentel ve Güney Dakota'dan 56 yaşındaki Georgia Jean, Skydive Elsinore adlı paraşütle atlama merkezini ziyaret etti.

Havada korkunç kaza: Paraşütleri birbirine dolandı, 2 kadın hayatını kaybetti

HAVADA KORKUNÇ ÇARPIŞMA

Dailymail'in haberine göre, kadınlar paraşütlerini açıp yerden yaklaşık 45 metre yükseldiklerinde birbirleriyle çarpıştılar. Bu korkunç kaza sırasında paraşüt ipleri tamamen birbirine dolandı.

Kazanın ardından her ikisi de acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadılar. 

Havada korkunç kaza: Paraşütleri birbirine dolandı, 2 kadın hayatını kaybetti

DENEYİMLİ VE LİSANSLI PARAŞÜTÇÜLERDİ

Skydive Elsinore adlı paraşütle atlama merkezi tarafından yapılan açıklamada her ikisinin de deneyimli ve lisanslı paraşütçüler olduğu belirtildi. Atlayışın çarpışmaya kadar olan kısmında her şeyin olaysız ve normal olduğu ifade edildi. 

Soruşturmacılar ise hava koşullarının çarpışmaya katkıda bulunup bulunmadığını henüz tespit edemedi.

Paraşüt merkezi, ekipmanda herhangi bir sorun olduğuna dair bir belirti olmadığını ve yerel yetkililerle işbirliği içinde olduklarını söyledi.

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ETİKETLER
#kaliforniya
#ıllinois
#Güney Dakota
#Paraşüt Kazası
#Skydive Elsinore
#Levi Pimentel
#Georgia Jean
#Paraşütle Atlama
#Dünya
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