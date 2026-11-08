Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza kamerada: Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkiinde Ankara yönünde seyreden otomobil ile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 4 otomobil ile bir tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile kaza sonrası aracın inerek yola çıkan 1 yaya yaralandı.