Hükümetlerin acil durum çağrılarının sebebi belli oldu

Hükümetler bir bir vatandaşlarına acil durum çağrısında bulunmaya başladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 33 hükümet, sivil savunma yönergeleri yayımladı.

Hükümetlerin resmi kanallardan halka yönelttiği ''Evinizde nakit para, el feneri, mum, pil, radyo ve dayanıklı gıda bulundurun" talimatları endişelere neden oldu. 'Global kriz' iddiaları ortaya atıldı.

Ayrıca Rusya-Ukrayna hattındaki tırmanış, Orta Doğu’da derinleşen savaş bataklığı, iklim kaynaklı afetler ve enerji altyapılarına yönelik hibrit saldırı riskleriyle birleşerek tedirginliği zirveye taşıdı.

ACİL DURUM ÇAĞRILARININ SEBEBİ

Güvenlik ve kriz yönetimi uzmanları, birbirine binlerce kilometre uzaklıktaki onlarca ülkenin aynı anda sivil savunma protokollerini devreye sokmasının arkasında 4 temel parametrenin bulunduğunu belirtiyor:

1. Küresel Dijital Çöküş ve Siber Savaşlar: Kritik ulusal şebekeleri, bankacılık sistemlerini ve enerji santrallerini hedef alan geniş çaplı siber taarruzların elektrik ve iletişim ağlarını haftalarca devre dışı bırakma riski.

2. Bölgesel Çatışmaların Küresel Yayılımı: Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların tedarik zincirlerini koparması ve kıtalararası bir lojistik darboğaza dönüşme ihtimali.

3. İklim Krizine Bağlı Yıkıcı Afetler: Küresel ısınmanın tetiklediği aşırı hava olayları, baraj taşkınları ve kuraklığın tarım rekoltesini çökertmesi.

4. Nükleer Tırmanış Tehlikesi: Nükleer güçler arasındaki restleşmelerin konvansiyonel sınırları aşarak kitlesel savunma tedbirlerini zorunlu hale getirmesi.

