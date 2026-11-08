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İstanbul
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasını sıra dışı bir etkinlikle kutladı. Ailesiyle birlikte İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıtan Acar, açtığı afişte "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadelerine yer verdi. Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi.