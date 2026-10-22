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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:25

İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Memuru Nişanlısını Vurduktan Sonra Canına Kıydı!

İzmir'in Menemen ilçesinde bir polis memuru, kavga ettiği avukat nişanlısını tabancayla vurdu. Genç kadın olay yerinde kaybederken, şüpheli aynı silahla hayatına son verdi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Memuru Nişanlısını Vurduktan Sonra Canına Kıydı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:25

ilçesinde evde bulunan Özge Penbegül ile nişanlısı Aykut Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Memuru Nişanlısını Vurduktan Sonra Canına Kıydı!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Menemen'de Aykut Erol, tartıştığı nişanlısı Özge Penbegül'ü tabancayla vurup ardından aynı silahla intihar etti; her iki kişi de hayatını kaybetti.
Menemen ilçesinde evde bulunan Özge Penbegül ile nişanlısı Aykut Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Aykut Erol, tabancayla Özge Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
Sağlık ekipleri Özge Penbegül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Aykut Erol, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Aykut Erol'un Hakkari'de görevli polis memuru, Özge Penbegül'ün ise avukat olduğu belirtildi.
Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Memuru Nişanlısını Vurduktan Sonra Canına Kıydı!

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE, NİŞANLISI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özge Penbegül'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Aykut Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS MEMURU'NUN HAKKARİ'DE GÖREV YAPTIĞI BELİRTİLDİ

'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut Erol ile avukat Özge Penbegül'un cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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ETİKETLER
#menemen
#hakkari
#İzmir Şehir Hastanesi
#Özge Penbegül
#Aykut Erol
#3. Sayfa
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