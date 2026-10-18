Amasya’da 17 yaşındaki çocuktan arkadaşlarına silahlı dehşet: Tehdit etti, kameraya çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amasya’da 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle şehrin zirvesindeki bölgeye gitti. Getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuk elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultarak ayaklarına doğru ateş etmeye çalışırken, içlerinden birinin korkuyla sağa sola kaçıştığı görüldü. Çocuk, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca yetkililer harekete geçti. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve çocuk hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.