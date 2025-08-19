Kuru sıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı, baltayı taşa vurdu: O anlar kamerada

Karabük kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, elinde inşaat eldiveni, yüzünde maskeli olan Murat G. (48) isimli şüpheli, yanındaki kuru sıkı silahı çıkartıp iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu. Bu sırada kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a silahı uzatarak cebinden çıkarttığı poşete altınları doldurmasını isteyen Murat G.'ye dükkanın üst katında oturan işyeri sahibi Mustafa Diktepe inerek üzerindeki silahı çekerek şüpheliye doğrultmasıyla, bir anda kendini yere attı. Kuyumcu Mustafa Diktepe ve çalışanı soyguncuyu derbest ederek elindeki silahı alırken, soygun girişimini görerek dükkana gelen komşu esnaflarında müdahalesi ile soyguncu adeta meydan dayağına maruz kaldı. Dakikalarca yerde dayak yiyen soyguncuyu ise kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaşananlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.