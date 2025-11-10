Girdiği depoda terör estirdi! Başıboş inek işçilere saldırdı!

Kategoriler
Çankırı'da inşaat malzemeleri satan iş yerine ait depoya giren başıboş inek terör estirdi. Depoda bir süre dolaşan inek, çalışanları ve vatandaşları kovalayarak saldırdı. Koşarken çarptığı bir vatandaş yere düşerken, diğer çalışanlar koşarak inekten kurtulmaya çalıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, inek daha sonra çalışanlar tarafından depodan uzaklaştırıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren ineğin görüntüleri güvenlik kameralara yansıdı. Çalışanları ve vatandaşları korkutan ineğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.