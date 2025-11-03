Okula giren köpek terör estirdi! Öğrencilerin çığlıkları kameralara yansıdı

Çorum'da Kocatepe İlkokulu'nun bahçesine giren köpek yüzünden öğrenciler panik yaşadı. Teneffüs saatinde okul bahçesine giren sokak köpeği, bahçede oynayan öğrencilerin üzerlerine doğru koşmasının ardından öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. O sırada bahçede bulunan öğretmenler ise çocukları güvenli alana alarak köpeği uzaklaştırdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde köpeğin çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise panik yaşadığı görülüyor. Öte yandan köpeğin kimseye zarar vermediği görüldü.