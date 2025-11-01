Tezgahta gören telefonları çıkarıyor! Köpek balığı kilosu 600 lira

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşısı’nda bir balıkçının tezgâhında sergilenen köpek balığı, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Kapalı çarşıda balıkçılık yapan Nihat Baştaş, köpek balığını satışa sundu.

''KANSER HASTALARI TALEP EDİYOR''

İskenderundan getirilen ve kilosu 600 liradan satışa sunulan köpek balığı hakkında açıklama yapan Nihat Baştaş,"Kanser hastaları genelde talep ediyor.İskenderundan geldi. Cam göz köpek balığı. İnsanlar ilk gördüğünde şaşırıyor. İlk defa görenler var. Fotoğraf felan çekenler oluyor. Kilosu 600 lira" dedi.