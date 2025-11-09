İstanbul'da metroda yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.