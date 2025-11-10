İslam Memiş'ten altın için krtik 'satış' uyarısı! Ev ve araba almak isteyenlere gün verdi

ALTIN BENİM PARAMLA BU HAFTA DA PAHALI

Yine bu haftanın özelinde altın almak için benim paramla pahalı.



Yine alım yapmak için bence biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.



4.090 dolar direnci var, beraberinde 4.150 dolar direnci var.



Bu direnç seviyelerini yine kısa vadede takip ediyor olacağım.



