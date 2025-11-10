Menü Kapat
İslam Memiş'ten altın için krtik 'satış' uyarısı! Ev ve araba almak isteyenlere gün verdi

Kasım 10, 2025 11:28
1
İslam Memiş'ten altın için krtik 'satış' uyarısı! Ev ve araba almak isteyenlere gün verdi

Altın fiyatları uzun süren yükselişin ardından düzeltmeler ve düşüşler sonrası yeni yön arayışında. Haftaya 80 dolarlık yükselişle başlayan ons altın bize ne söylüyor? Eline yeni para geçen, bir malını satan vatandaşın aklında hep aynı soru: Bu fiyattan altın alınır mı? Düşüşler devam edecek mi, altın yönünü yukarı mı çevirecek!

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altınız çizen finansal analist İslam Memiş, yeni haftanın ilk gününde kişisel Youtube kanalında altınla ilgili öngörülerini paylaştı.

İşte İslam Memiş’in açıklamalarından satırbaşları:

2

ONS YÖNÜNÜ NEREYE ÇEVİRECEK?

"Uluslararası fiyatlarda onsaltın 4000 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı.

Yükselişle %1.80, %2'ye varan yükselişle yeni haftaya başladı.

4080 dolar seviyesinde şu anda.

Bu haftanın üzerinde 4150 dolar direncine yine takip ediyor olacağım.

3

ATAK GELEBİLİR

Yukarıda 4150 seviyesine kadar bir atak gerçekleştirebilir onsaltın.

Ancak yine aşağıda 4000 dolar güçlü bir destek seviyesi, 3980 dolar güçlü bir destek seviyesi.

4000 dolar seviyesinin altında sarktıkça alım geliyor ama 4040, 4090, 4150 dolar dirençlere yukarıda kalmaya devam ediyor.



 

4

ALTIN BENİM PARAMLA BU HAFTA DA PAHALI

Yine bu haftanın özelinde altın almak için benim paramla pahalı.

Yine alım yapmak için bence biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.

4.090 dolar direnci var, beraberinde 4.150 dolar direnci var.

Bu direnç seviyelerini yine kısa vadede takip ediyor olacağım.

 

5

YÜKSELİŞLER KALICI OLMAZ

Ancak aşağıda yine 4.000 dolar seviyesinin altında sarık malı beklendiği biçim, ons  altın tarafında ben yükselişlerin kalıcı olacağını beklemiyorum.

4.090 devamında 4.150 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra Tekrar 4.150 dolar seviyesinden 4.000 dolara gerileyen bir onsaltın karşımızda olabilir.

 

6

ALTINDAN ÇIKMAK İSTEYENLER DİKKAT

Yine çıkış yapmak isteyenlerin 4.150 dolar seviyesinin yine bu hafta test edilme ihtimalinin güçlü olduğunu göz önünde bulundurması gerekiyor.

Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 5.740 lira seviyesinde.

5.650 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı geçen haftayı.

90 liralık bir artış olduğunu ve ons altından olumlu yönlü desteklendiğini gözlemliyoruz.

7

GRAM ONS KAYNAKLI BİR MİKTAR DAHA YÜKSELEBİLİR

Bu tarafta da 5800-5820 lira direnci var gram altın TL fiyatında.

Ons altın nedenli gram altın TL fiyatı bugün 5800-5820 lira seviyesine kadar yükselebilir.

Dolayısıyla onsaltın tarafındaki bu yükselişler gram altını bu haftanın üzerinde destekleyebilir.

8

TREND YİNE AYNI SEVİYELERDE

Ancak tekrar onsaltındaki girilemeyle birlikte gram altın TL fiyatında 5650 lira seviyesinde yine destek konumunda olmaya devam edecektir.

5500-6000 lira aralığında oyalanan bir trend yine karşımızda kalmaya devam edecek.

5500 lira seviyesinin alım tekrar 6000'e yaklaştıkça satış pozisyonlar gelebilir.

 

9

EV ARABA ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Yine TL'ye ihtiyacı olan ev alacak, araba alacak, elinde altın var bunu satmak için uygun bir zaman mı diye soranların cevabı bu hafta tekrar bu fırsatı yakalamış olacaklar”


 

