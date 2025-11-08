KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sayı :2025/613 Esas 16.10.2025
Mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle; 34-229-071 kütük numaralı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Ve Eğitim Kurumları Derneği 'nin işletme defteri ve evrak kayıt defterinin kaybolduğu belirtilmekle, derneğin belirtilen evraklarını bulanların veya elinde bulunduranların ilan tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde mahkememize teslim edilmesi, aksi takdirde bu belgelerin zayi olduğuna dair karar verileceği hususu İLAN olunur.