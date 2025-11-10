Karşısına çıkan öğrenciyi merdivenden aşağı fırlattı! Kaymakamlık harekete geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul müdürünün öğrenciye uyguladığı şiddet kameraya yansıdı. Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu merdivenlerde önünden geçerken yakasından yanına çekip merdivenlerden aşağı ittiği görüldü.Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.