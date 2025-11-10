En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni hesap tahminleri değiştirdi!

Emekli zammı ve memur maaş zammı vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonunda yüzde 31-33 aralığındaki yeni enflasyon tahminine göre bu maaşlara yapılacak zam oranlarına da revize gelmiş oldu.

İşte yılın son çeyreğinde en düşük emekli ve memur maaşıyla ilgili son veriler ışığındaki yeni rakamlar!