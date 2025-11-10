Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şükrü Ersoy 'Dağınık deprem fırtınası' dedi! 7'lik faya işaret etti

Balıkesir'de dün gece saatlerinden itibaren deprem fırtınası yine kuvvetli esmeye başladı. 4,5 büyüklüğü civarındaki hissedilen sarsıntılar bölge halkını korkuttu. Hareketlilik sonrası uzmanlar peş peşe değerlendirmelerde bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 7 üzeri deprem üretebilecek faya dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 23:49

'in ilçesinde son olarak saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir daha kayıtlara gerçi. Artçı sarsıntıların hissedilen boyutlarda olması vatandaşlarda iki 6,1'lik depremden sonra yeniden üçüncü büyük deprem olur mu korkusu oluşturdu.

Türkiye'nin önemli deprem uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı yayında depremlerin tek fay üzerinde ilerlemediğine dikkat çekerek yaşatabilecek tehlikelere dikkat çekti. Ersoy, 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fayın olduğuna işaret etti.

Şükrü Ersoy 'Dağınık deprem fırtınası' dedi! 7'lik faya işaret etti

"AYLARCA DEVAM EDECEK"

Yaşanan depremin aslında Batı'da gerçekleştiğini belirten Ersoy, dün gece art arda 4'ü geçen depremlerin yaşandığını belirterek, "Bunlar yıkıcı depremler değil ama 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem" diyerek şöyle konuştu:

"Mesela bu meydana gelen deprem Batı'da aslında. Bir ara dediğiniz gibi, şeye doğru, Güneydoğu'ya doğru kayar gibi oldu Sındırgı'nın Güneydoğu'suna göre. Şimdi daha batıda. Dün gece de üç tane art arda 4'ü geçen depremler oldu. Yine çok hissedilebilir. Doğrusu Sındırgı çevresinde yaşayan vatandaşlar için çok kaygı verici tabii. Düşünsenize, yatıyorsunuz, sürekli sallanıyorsunuz. Elbette bunlar yıkıcı depremler değil, hissedilebilir depremler ama ciddi şekilde hissettiklerine kuşku yok. Yani 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem. Bir yıkıcılık açısından bir tehlike görmüyoruz ama, sizin programda yine söylemiştim, hatırlarsanız, bu depremler aylarca devam edecek. Evet. Normal şartlar altında yıkıcı deprem beklemeyiz ama binlerce deprem meydana gelecektir diye. Evet. Nitekim 16.000'i geçti deprem sayısı. Yani bu bölgede öbekler halinde, çizgisel değil, öbekler halinde fay, artçıları mı diyelim artık, bir deprem fırtınası var bölge içerisinde. İşte bir Güneydoğu'ya kaydı sizin söylediğiniz gibi ama bunlar biraz daha batıdaki depremler. Demek ki yer kabuğu altındaki bir hareketliliği görüyoruz burada. Ben bunların tektonik depremler olamayacağını söylemiştim hatırlarsanız.

Şükrü Ersoy 'Dağınık deprem fırtınası' dedi! 7'lik faya işaret etti

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR"

Ersoy Simav fayına dikkat çekerek Balıkesir fayının yakınında olan tehlikeyi şu sözlerle ifade etti:

"Magmanın içindeki bir deprem değil. Bu magmanın yukarıdaki soğuk yer kabuğuna yaptığı baskı neticesinde oluyor. Ve kırılıyor ve bir çatlak boyunca hissediliyor bunlar. Bazen düzlemsel gibi gözüküyor ama toplamına baktığınızda çok dağınık bir deprem fırtınası var. Bir çizgiyi, bir fayı takip etmiyor. Hemen yanında devasa bir fay var. 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek Simav fayı var. Onun üzerine düşmüyor. Hep o fayın güneyine doğru düşüyor, Sındırgı'nın Güneydoğusu'na doğru düşüyor. Bazen Simav'ın kuzeyinde Naşa denilen bölgelerde deprem kümelenmeleri oluyor ama tipik, karakteristik bir fay üzerinde düşmüyor depremler. Eğer öyle olsaydı zaten depremlerin üzerinde biriken enerji neticesinde tektonik depremler oluyor diyebilirdik. Ben şimdi diyemiyorum şahsen. Yani bir başkası diyebilir ama ben diyemiyorum. Bu ve bu depremler devam edecek. Tektonik depremler olsaydı, bu kadar depremden sonra sönümlenirdi. Bu kadar uzun sürmez. Bakın hepsi hissedilebilir depremler. Binlerce deprem. Bunun aritmetiğini yaptığınızda, toplamasını yaptığınızda muhteşem bir enerji ortaya çıkıyor. Eğer tektonik olsaydı bu enerjinin boşalmış olması gerekirdi ama devam ediyor.

Şükrü Ersoy 'Dağınık deprem fırtınası' dedi! 7'lik faya işaret etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'deki depremden ürküten anlar
Balıkesir yine sallandı! Çevre illerde de hissedildi
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#Sındırgı
#Prof. Dr. Şükrü Ersoy
#Simav Fayı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.