Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

Özel hastaneler için yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel sağlık sektöründe yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Hastane yatırımlarında artık belli kıstaslar dikkate alınacak. Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısına göre şehir ve branşlara göre yapılacak düzenleme kriteri getirildi.

Özel hastaneler için yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
00:47
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
00:47

Artık özel hastane ve sağlık tesisleri açarken sadece sermaye yetmeyecek. Yeni getirilen kriterlere göre uygun olmayan şekilde tesis kurulamayacak. Resmi Gazete'de ‘ Lisans Yönetmeliği’ yayımlandı.

Özel hastaneler için yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNE STRATEJİK PLANLAMA

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık sektöründeki yatırımları stratejik bir planlama ile yönlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’ ile özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Bu sayede özellikle Anadolu’da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

BÖLGESEL İHTİYAÇLAR VE BRANŞLAR DİKKATE ALINACAK

Yeni düzenleme ile özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu’da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile herkesin eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

Özel hastaneler için yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKANLIK KONTROLÜNDE YAPILACAK

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için ‘daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir’ bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

