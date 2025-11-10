Menü Kapat
Benim Sayfam
Sağlık
 | Banu İriç

Kadınların menopoz ilacında devrim gibi karar! FDA o uyarıları kaldırdı

Kadınların menopoz döneminde kullandığı hormon ilaçlarında uzun yıllardır tartışılan konuyla ilgili ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından devrim gibi bir adım geldi. Uzun zamandır kanser, felç, kalp krizi gibi zararlarının olduğu iddia edilen ilaçlarda verilen bu karar tıp camiasında uzun süre konuşulacak.

Kadınların menopoz ilacında devrim gibi karar! FDA o uyarıları kaldırdı
Kadınların özellikle menopoz çağına girmesiyle beraber artan şikayetlerinin ardından belirtilerin azaltılması için verilen ilaçlar uzun zamandır tıp dünyası tarafından tartışılıyor. Menopoz ilaçlarının yan etkileri sebebiyle kadınlar tarafından uzak durulmasının önüne geçmek isteyen tıp otoriteleri yeni bir karar aldı.

Kadınların menopoz ilacında devrim gibi karar! FDA o uyarıları kaldırdı

İLAÇLARDAKİ UYARILAR KALDIRILACAK

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (), menopoz belirtilerini azaltmak için kullanılan hormon bazlı ilaçlar üzerindeki felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere dair uyarıları kaldırıyor.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, östrojen ve progesteron hormonu içeren ve kadınların menopoz döneminde sıcak basması gibi yaşadığı belirtileri tedavi amacıyla kullanılan ilaçların kutularının üzerindeki uyarıları kaldırma kararının alındığı belirtildi.

Kadınların menopoz ilacında devrim gibi karar! FDA o uyarıları kaldırdı

ARTIK GEREKSİZ BULUNUYOR

FDA Komiseri Marty Makary, yaptığı açıklamada, söz konusu uyarıların "güncel olmadığını" ve "gereksiz olduğunu" vurguladı.

Uyarılarda felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere yol açabileceği belirtiliyor.

KADINLAR KORKUSUNDAN UZAK DURUYOR

Uyarının kaldırılmasıyla daha çok kadının ilaçları almaya teşvik edilebileceği ifade ediliyor.

Son zamanlarda uzmanlar ve yapılan araştırmalar, bu hormonların kadınların sağlığını olumlu etkileyebileceğini ancak söz konusu uyarılar nedeniyle insanların bu ilaçları almaktan çekindiğini aktararak, FDA'ya "uyarıları kaldırma" çağrısı yapıyordu.

