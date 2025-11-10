Diş çürüğü sorunu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir! Bilim insanları 'imkansızı' başardı

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nin eczacılık ile kimya ve çevre mühendisliği bölümlerindeki uzmanlar, dünya çapındaki araştırmacılarla iş birliği yaparak diş minesini güçlendirmek ve diş çürümesini önlemek amacıyla yeni bir jel geliştirdi.

DİŞ ÇÜRÜMESİNİ ÖNLEMEYİ HEDEFLİYOR

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protein bazlı madde, bebeklerde mine gelişimini sağlayan kilit özellikleri taklit ederek çalışıyor. Geliştirilen yeni formül, tükürükte bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları için bir "iskele" görevi görerek onarımı tetikliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyar insanın ağız hastalıklarından muzdarip olduğunu ortaya koyuyor ve mine bozulması temel faktörlerin başında geliyor. Mine çürümesi sonucunda enfeksiyonlar, artan hassasiyet ve diş kaybı gibi sorunlar yaşanabiliyor.

Uzmanlar, söz konusu sorunların diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi daha ciddi rahatsızlıklarla da bağlantılı olabildiğini vurguluyor. Florür vernikleri gibi mevcut tedaviler semptomları hafifletebilse de, diş minesi doğal olarak yenilenen bir yapıya sahip değil.

Çalışmayı yöneten Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomateryaller Başkanı Prof. Alvaro Mata, yeni maddenin "kolayca ve hızla uygulanabildiğini" belirtti. Mata, "Teknoloji, klinisyen ve hasta düşünülerek tasarlandığı için çok heyecanlıyız. Gelecek yıl ilk ürünü çıkarmayı umuyoruz. Geliştirdiğimiz yenilik yakında dünya çapındaki hastalara yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Sheffield Klinik Diş Hekimliği Okulu'ndan Biyomateryal Bilimi Profesörü ve İngiliz Diş Hekimleri Birliği Sağlık ve Bilim Komitesi üyesi Paul Hatton ise gelişmeyi, "Yayımlanan makale, heyecan verici bir atılımın yapıldığını gösteriyor" şeklinde yorumladı.

Araştırmaya dair tüm bulgular, Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlandı.