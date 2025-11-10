Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Teknoloji
Türklerin yapay zekada tercihi belli oldu

Yapılan araştırmalara göre ChatGPT, küresel yapay zeka pazarının yüzde 81,35'ini elinde tutarak liderliğini sürdürdü. Türkiye'de ise ChatGPT'nin pazar payı yüzde 91,23'e ulaşarak ezici bir üstünlük kurdu.

Pazar araştırma şirketi Statcounter yapay zeka kullanım oranlarını paylaştı. OpenAI tarafından geliştirilen , küresel pazarda yüzde 81,35, Türkiye'de ise yüzde 91,23’lük payla rakiplerine büyük fark attı.

CHATGPT AÇIK ARA LİDER

İkinci sırada yer alan Perplexity, yüzde 11,13'lük kullanım oranıyla ChatGPT'nin gerisinde kalıyor. Microsoft'un aracı yüzde 3,47'lik pay ile üçüncü sırada yer alırken, Google'ın platformu yüzde 3,02 ile dördüncü sırada konumlanıyor.

Türklerin yapay zekada tercihi belli oldu

alanında dikkat çeken bir diğer isim olan Anthropic'in Claude'u yüzde 1,02'lik payla sıralamada beşinci sırayı alıyor. DeepSeek ise küresel ölçekte yüzde 0,01'lik oranla oldukça sınırlı bir kullanım oranına sahip.

Türkiye özelinde yapılan analiz, ChatGPT'nin etkisinin daha da belirgin olduğunu gösteriyor. Statcounter verilerine göre ChatGPT, Türkiye'de yüzde 91,23'lük pazar payıyla açık farkla lider konumda bulunuyor. İkinci sırada Google Gemini yüzde 4,88 ile yer alırken, Microsoft Copilot yüzde 1,77 ile üçüncü sırayı alıyor.

Küresel ölçekte ikinci sırada bulunan Perplexity, Türkiye'de yüzde 1,64 ile dördüncü sıraya gerilemiş durumda. Anthropic'in Claude'u yüzde 0,48'lik payla sınırlı bir kullanıcı kitlesine ulaşabiliyor. DeepSeek'in kullanım oranı ise sıfır olarak ölçüldü.

Türklerin yapay zekada tercihi belli oldu

Küresel çapta en çok tercih edilen yapay zeka araçları listesi şu şekilde:

  • ChatGPT: yüzde 81,35
  • Perplexity: yüzde 11,13
  • Copilot: yüzde 3,47
  • Gemini: yüzde 3,02
  • Claude: yüzde 1,02
  • DeepSeek: yüzde 0,01

Türkiye'de yapay zeka araçlarının kullanım sıralaması ise şöyle:

  • ChatGPT: yüzde 91,23
  • Gemini: yüzde 4,88
  • Copilot: yüzde 1,77
  • Perplexity: yüzde 1,64
  • Claude: yüzde 0,48
  • DeepSeek: yüzde 0,00
