2026 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl binlerce öğrenciye sağlanan burslarda sonuç heyecanı başladı.

2025-2026 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından dikkatler, VGM burs sonuç açıklamasına yöneldi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs neticelerinin ardından VGM sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Resmî açıklamaya göre sonuçlar, değerlendirme aşamasının tamamlanmasının ardından VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Sonuçların Kasım ayının sonu ile Aralık ayının başında duyurulması tahmin ediliyor.

Burs kazanan öğrencilere ilk ödeme, sonuçların ilan edilmesinin ardından hesap açılış işlemlerinin tamamlanmasıyla yapılacak.

Ödemeler, Ekim ayından itibaren geçmişe dönük olarak gerçekleştirilecek ve öğrencilerin hesaplarına toplu biçimde aktarılacak.