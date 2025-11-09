Halk otobüsü şoförü yaşlı adamla tartıştı, yakınları da onu darp etti

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şöförü, otobüste tartıştığı ve darp ettiği iddia edilen yaşlı adamın yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. Olay anı ise saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Kasım günü Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolculuğu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Yaşanan olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.