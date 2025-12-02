Aracı olan herkes istisnasız ödeyecek! Rakamlar 290 bin liraya kadar ulaşıyor

PRİMLER HANGİ SEVİYEDE?

Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 181 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 902 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 317 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 623 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 104 lira oldu.