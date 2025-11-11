Menü Kapat
Dünya
Kaddafi'nin oğlu Hannibal 10 yoıl sonra serbest bırakıldı

Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi 10 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Yargılanmadan tutuklu bulunan Kaddafi çıkmak için kefalet ödedi.

Kaddafi'nin oğlu Hannibal 10 yoıl sonra serbest bırakıldı
'da Aralık 2015'te tutuklu bulunan 'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi artık serbest.

KEFALET ÖDEDİ

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Lübnan'da yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Hannibal Kaddafi, avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki bedelini ödemesinin ardından tahliye edildi.

Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım'da, Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek serbest bırakılmasına onay vermişti.

Kaddafi'nin oğlu Hannibal 10 yoıl sonra serbest bırakıldı

KAÇIRILARAK LÜBNAN'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut'taki bir cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan'daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Şii din alimi Musa es-Sadr'ın 1978’de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutuyor. Ancak eski Libya yönetimi, bu suçlamaları reddederek, Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunmuştu.

Hannibal Kaddafi, 1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.

