Hava kirliliği insanları sokaklara döktü: Dünyaya gel, nefes al, öl!

Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle insanlar sokaklara döküldü. İnsanlar, "Sadece hayatta kalmak değil, yaşamak hakkı" , "Delhi'de yaşam: dünyaya gel, nefes al, öl" yazılı pankartlar açtılar.

Şehrin sembolü olan "India Gate (Hindistan Kapısı)" anıtı yakınlarında toplanan yaklaşık 400 kadar eylemci, polisin "dağılın" uyarısına uymadı. Gösteri izni bulunmayan göstericilere müdahale eden polis, zaman zaman arbede yaşanan eylemde yaklaşık 80 protestocuyu gözaltına aldı. Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.