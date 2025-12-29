Ambulans karda kaldı: Kaymaktan zor ilerledi

Bolu’da günlerdir etkisini sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Gece gündüz aralıksız yağan karla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde kentin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ambulansı, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı.



Karda lastikleri sürekli patinaj yapan ambulans, dakikalarca bulunduğu bölgeden çıkmaya çalıştı. Sürücü, aracı hareket ettirebilmek için geri manevra yaparak hız kazanmayı denedi. Yapılan ani manevranın ardından ivme kazanan ambulans, karla kaplı yoldan güçlükle çıkarak yoluna devam etti.