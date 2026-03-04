Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında teknik problem: Federasyonla iletişim başladı!

Ziraat Türkiye Kupası akşamında büyük bir sürpriz yaşandı. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, ışıklandırmadaki teknik aksaklık sebebiyle normal saatinde başlamadı.

FEDERASYONLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Takım kaptanlarının ışığın yetersiz olduğunu belirtmesiyle birlikte, federasyonla iletişime geçildi ve hakem de bekleme kararı aldı! Işık sorununun çözülmesi halinde, Gaziantep'te gecikmeli de olsa kupa heyecanı başlayacak.

GRUBUN DİĞER MAÇI OYNANIYOR

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasındaki maç; saat 20.30 itibarıyla başlarken, Gaziantep'te ise sürecin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.