Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında teknik problem: Federasyonla iletişim başladı!

Ziraat Türkiye Kupası akşamında büyük bir sürpriz yaşandı. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, ışıklandırmadaki teknik aksaklık sebebiyle normal saatinde başlamadı.
Takım kaptanlarının ışığın yetersiz olduğunu belirtmesiyle birlikte, federasyonla iletişime geçildi ve hakem de bekleme kararı aldı! Işık sorununun çözülmesi halinde, Gaziantep'te gecikmeli de olsa kupa heyecanı başlayacak.
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasındaki maç; saat 20.30 itibarıyla başlarken, Gaziantep'te ise sürecin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.