Spor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İki takım için de üst tur hesaplarının yapıldığı kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Salih, Orkun, Jota, Oh.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Mebude, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ VE ÇAYKUR RİZESPOR'DA KUPA KARNELERİ

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Konuk Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Dolmabahçe deplasmanı öncesinde Karadeniz ekibi, topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR!

Kocaelispor mücadelesinde; sarı kart cezaları nedeniyle kulübede ve sahada olamayan Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü, kupa akşamında tekrar takımla birlikte mücadele edecek.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK DİKKAT ÇEKİYOR

Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor! Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, kritik müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ VE ÇAYKUR RİZESPOR NASIL TUR ATLAYACAK?

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Diğer taraftaysa Çaykur Rizespor, önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİP ARASINDAKİ SÜPER LİG MAÇI HANGİ SKORLA SONUÇLANMIŞTI?
Beşiktaş, kendi sahasında 1-0 kazanmıştı.
