Beşiktaş-Çaykur Rizespor | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak.
Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Salih, Orkun, Jota, Oh.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Mebude, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.
Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Konuk Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Dolmabahçe deplasmanı öncesinde Karadeniz ekibi, topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.
Kocaelispor mücadelesinde; sarı kart cezaları nedeniyle kulübede ve sahada olamayan Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü, kupa akşamında tekrar takımla birlikte mücadele edecek.
Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor! Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, kritik müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Diğer taraftaysa Çaykur Rizespor, önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.