Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak.
Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif.
Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu! Zira sarı lacivertliler; 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.
İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırmıştı. Ardından ise Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezonda da grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı! Esasen ise kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Süper Lig devinin tarihi organizasyonda attığı 9 gole, Gaziantep temsilcisi 1 golle karşılık verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bir sonraki turda Yalova FK'yı deplasmanda yine 2-0'lık skorla geçen kırmızı siyahlılar, adını gruplara yazdırdı. Bu aşamada ilk olarak Çaykur Rizespor'a 5-2'lik skorla yenilen Gaziantep ekibi, sonrasında ise Kocaelispor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü de 5-1 yendi.
Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin 6'şar puanının olduğu C Grubu'nda, kaybeden takımın üst tura çıkamama ihtimali söz konusu olacak.