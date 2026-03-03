Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin kritiği yapılıyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen için Bayern Münih ve Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.03.2026
19:04
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
19:11

Galatasaraylı Victor Osimhen için flaş bir gelişme duyuruldu. Habere göre Bayern Münih, Galatasaraylı Victor Osimhen'e resmen talip oldu. Esasen ise yıldız golcü, bir süredir Atletico Madrid gibi ekiplerce de takip ediliyordu.

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!

0:00 82

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN VE SÜRPRİZ AYRILIK!

Galatasaray'ın dünya çapındaki forveti Victor Osimhen için Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri temaslarda bulundu! Halihazırda Galatasaray'ın 100 milyon Euro civarında bir bonservisle Victor Osimhen'e veda edeceğinin gündeme taşındığı süreçte, ayrıca Nijeryalı yıldızın da Avrupa devlerine olumlu yaklaştığı iddia edildi. İlave olarak ise Bayern Münih, Harry Kane sonrası için Victor Osimhen'e odaklandı!

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

Galatasaray'ın 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği ve 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Victor Osimhen, sarı kırmızılı taraftarlardan tam not almış ve büyük maçlarda hep başroldeki isim olmuştu. An itibarıyla ise Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen'in ayrılmak istemesi durumunda ne yönde adım atacağı ciddi bir tartışma konusuna dönüştü.

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY RAKAMLARI

Bayern Münih ve Atletico Madrid'in yakından takip ettiği Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray ile 25 maça çıkmış ve 17 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!

Sıkça Sorulan Sorular

NAPOLI VICTOR OSIMHEN'İ NEDEN GÖNDERMİŞTİ?
Kulüp yönetimi, Nijeryalı yıldız ile sorunlar yaşamıştı.
