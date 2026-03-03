Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!

Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi, ülkesinin takımlarından River Plate ile anılıyordu. An itibarıyla ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Arjantin basınına sürpriz transfer için açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!
Burak Ayaydın
03.03.2026
03.03.2026
'da için ayrılık kritiği devam ediyor. Halihazırda birkaç ay sonra serbest kalacak olan yıldız golcü, sarı kırmızılı yönetimle yeni bir anlaşma imzalamamış ve taraflar orta yolu bulmakta aceleci davranmamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!

GALATASARAY'IN YILDIZI MAURO ICARDI İÇİN RESMİ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Arjantin merkezli TyC Sports'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, haberlerini kesin bir dille yalanladı. Konuyla ilgili net ifadeler kullanan menajer; "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı." diyerek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 37 karşılaşmada görev alan Arjantinli forvet; 15 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Arjantinli golcü, PSG'den transfer edilmişti.
