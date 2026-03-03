Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mauro Icardi için ayrılık kritiği devam ediyor. Halihazırda birkaç ay sonra serbest kalacak olan yıldız golcü, sarı kırmızılı yönetimle yeni bir anlaşma imzalamamış ve taraflar orta yolu bulmakta aceleci davranmamıştı.

GALATASARAY'IN YILDIZI MAURO ICARDI İÇİN RESMİ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Arjantin merkezli TyC Sports'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, River Plate haberlerini kesin bir dille yalanladı. Konuyla ilgili net ifadeler kullanan menajer; "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı." diyerek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 37 karşılaşmada görev alan Arjantinli forvet; 15 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.