Real Madrid'de dev ayrılık: Son maçlarla birlikte geri sayıma geçildi!

Real Madrid dünyanın yönetilmesi en zor takımları arasında gösterilirken, Xabi Alonso'nun ardından Alvaro Arbeloa da gözden çıkarıldı. Esasen ise 43 yaşındaki İspanyol, son haftalarda ligdeki sınavlarını veremedi.

REAL MADRID'DE YİNE AYRILIK ÇANLARI!

Geçtiğimiz hafta Osasuna deplasmanından puansız dönen Real Madrid, bu hafta da Barnabeu'da Getafe'ye mağlup oldu! La Liga'da üst üste iki sürpriz kayıp yaşayan Kral'ın takımı, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı ve Alvaro Arbeloa için ayrılık kritiği gündeme alındı.

KYLIAN MBAPPE BİR SÜREDİR YOK

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Kylian Mbappe, bu dönemin en önemli eksiği olarak ayrıca dikkat çekti.