Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid'de dev ayrılık: Son maçlarla birlikte geri sayıma geçildi!

Real Madrid yönetimince Xabi Alonso sonrasında, Alvaro Arbeloa'ya da bilet kesildi. An itibarıyla İspanyol devinde, ayrılık çanları genç antrenör için çalmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid'de dev ayrılık: Son maçlarla birlikte geri sayıma geçildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 17:55

Real Madrid dünyanın yönetilmesi en zor takımları arasında gösterilirken, Xabi Alonso'nun ardından Alvaro Arbeloa da gözden çıkarıldı. Esasen ise 43 yaşındaki İspanyol, son haftalarda ligdeki sınavlarını veremedi.

Real Madrid'de dev ayrılık: Son maçlarla birlikte geri sayıma geçildi!

REAL MADRID'DE YİNE AYRILIK ÇANLARI!

Geçtiğimiz hafta Osasuna deplasmanından puansız dönen Real Madrid, bu hafta da Barnabeu'da Getafe'ye mağlup oldu! La Liga'da üst üste iki sürpriz kayıp yaşayan Kral'ın takımı, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı ve Alvaro Arbeloa için ayrılık kritiği gündeme alındı.

Real Madrid'de dev ayrılık: Son maçlarla birlikte geri sayıma geçildi!

KYLIAN MBAPPE BİR SÜREDİR YOK

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Kylian Mbappe, bu dönemin en önemli eksiği olarak ayrıca dikkat çekti.

Sıkça Sorulan Sorular

KYLIAN MBAPPE SAKATLIĞI İÇİN KİMİ SUÇLADI?
Yıldız hücumcunun, Real Madrid doktorlarını hedefe koyduğu iddia edildi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ronaldo ile ilgili çarpıcı gelişme! Özel jeti Suudi Arabistan ayrıldı
Dünyaca ünlü golcünün vatan sevgisi kariyerinin önüne geçti: Mehdi Taremi, İran'da savaşmak için cepheye gidiyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.