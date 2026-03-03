Dünyaca ünlü golcünün vatan sevgisi kariyerinin önüne geçti: Mehdi Taremi, İran'da savaşmak için cepheye gidiyor!

Kategoriler
Yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönerek Yunan devi Olympiakos’un yolunu tutan Mehdi Taremi, yönetimden dikkat çeken bir talepte bulundu.
Porto ve Inter gibi dünya devlerinde gösterdiği performansla tanınan 33 yaşındaki forvetin, futbolu ikinci plana iterek ülkesi İran’ı savunmak için silah altına alınmak istediği öne sürüldü.
Yunan basınında yer alan iddialara göre Taremi, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek ayrılmak istediğini resmen iletti. İran’daki askeri komutanlığın yanında yer almak istediğini belirten yıldız oyuncunun kararı, Olympiakos camiasında büyük etkiye sebep oldu. İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız ismi Yunanistan’da kalması ve kariyerine odaklanması konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak Taremi’nin geri adım atmadığı belirtiliyor.
Tecrübeli golcünün, kendisini ikna etmeye çalışan yetkililere verdiği cevap ise gündeme damga vurdu. Taremi’nin, "Kariyerim veya başarılarım şu an önemli değil. Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. İran’ı savunmak için orada olmalıyım" dediği ifade edildi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Taremi, son anda tercihini komşu ülkeden yana kullanmıştı. Inter ve Porto formalarıyla Avrupa’nın en korkulan golcülerinden biri haline gelen Taremi'nin bu kararının ardından, profesyonel futbol kariyerine ara verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.