 Serhat Yıldız

Dünyaca ünlü golcünün vatan sevgisi kariyerinin önüne geçti: Mehdi Taremi, İran'da savaşmak için cepheye gidiyor!

İran Milli Takımı’nın yıldız ismi Mehdi Taremi, yeşil sahaları sarsacak bir karara imza attı. Yunan ekibinden ayrılma kararı alan tecrübeli golcünün, orduya katılmak için ülkesine döneceği iddiası spor dünyasına bomba gibi düştü. İşte detaylar...

03.03.2026
03.03.2026
Yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönerek Yunan devi ’un yolunu tutan Mehdi Taremi, yönetimden dikkat çeken bir talepte bulundu.

Olympiakos'un yeni transferi Mehdi Taremi, ülkesi İran'ı savunmak amacıyla futbolu bırakıp askere gitmek istediğini kulübüne bildirdi.
Mehdi Taremi, ülkesi İran'ı savunmak için futbolu bırakıp silah altına alınma talebinde bulundu.
Taremi, kariyerinden ziyade ülkesine hizmet etmenin önceliği olduğunu vurguladı.
Bu talep, Olympiakos ve İran Futbol Federasyonu'nda büyük etki yarattı.
Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Taremi'nin profesyonel kariyeri belirsizliğini koruyor.
Porto ve Inter gibi dünya devlerinde gösterdiği performansla tanınan 33 yaşındaki forvetin, futbolu ikinci plana iterek ülkesi İran’ı savunmak için silah altına alınmak istediği öne sürüldü.

"VATANIM İÇİN CEPHEYE!"

Yunan basınında yer alan iddialara göre Taremi, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek ayrılmak istediğini resmen iletti. İran’daki askeri komutanlığın yanında yer almak istediğini belirten yıldız oyuncunun kararı, Olympiakos camiasında büyük etkiye sebep oldu. İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız ismi Yunanistan’da kalması ve kariyerine odaklanması konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak Taremi’nin geri adım atmadığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü golcünün vatan sevgisi kariyerinin önüne geçti: Mehdi Taremi, İran'da savaşmak için cepheye gidiyor!

"ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN BU"

Tecrübeli golcünün, kendisini ikna etmeye çalışan yetkililere verdiği cevap ise gündeme damga vurdu. Taremi’nin, "Kariyerim veya başarılarım şu an önemli değil. Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. İran’ı savunmak için orada olmalıyım" dediği ifade edildi.

Dünyaca ünlü golcünün vatan sevgisi kariyerinin önüne geçti: Mehdi Taremi, İran'da savaşmak için cepheye gidiyor!

BEŞİKTAŞ’IN LİSTESİNDEYDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Taremi, son anda tercihini komşu ülkeden yana kullanmıştı. Inter ve Porto formalarıyla Avrupa’nın en korkulan golcülerinden biri haline gelen Taremi'nin bu kararının ardından, profesyonel futbol kariyerine ara verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

