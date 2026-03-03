Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Ronaldo ile ilgili çarpıcı gelişme! Özel jeti Suudi Arabistan ayrıldı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Savaş, bölgede yaşayan insanları etkilerken önemli bir gelişme de dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşandı. Ronaldo'nun özel jetinin, İran'ın Riyad'a yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan ayrılıp İspanya'nın başkenti Madrid'e indiği belirtildi.

Ronaldo ile ilgili çarpıcı gelişme! Özel jeti Suudi Arabistan ayrıldı
03.03.2026
03.03.2026
ve 'nin İran'a başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Karşılıklı saldırılar şiddetlenerek sürerken Orta Doğu'da tansiyon da her geçen saat artıyor. İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşta bölge ülkelerde yaşayan insanlar da etkilenmiş durumda.

RONALDO'NUN ÖZEL JETİ MADRID'E İNDİ

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken dikkati çeken bir gelişme de dünyaca ünlü Portekizli yıldız ile ilgili yaşandı.

Ronaldo ile ilgili çarpıcı gelişme! Özel jeti Suudi Arabistan ayrıldı

The Sun ve Daily Mail'de yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık 73 milyon dolarlık özel jeti, İran'ın Riyad'daki ABD büyükelçiliğine yönelik füze saldırılarının ardından gece saatlerinde Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'nın başkenti Madrid'e indi.

Ronaldo ile ilgili çarpıcı gelişme! Özel jeti Suudi Arabistan ayrıldı

Öte yandan söz konusu haberlerde Ronaldo ve ailesinin, Suudi Arabistan'dan İspanya'ya giden özel jetin içinde olup olmadığının kesin olarak bilinmediği ifade edildi.

