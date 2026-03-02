Menü Kapat
TGRT Haber
Ünlü faslı futbolcu savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı! Sosyal medya hesabından paylaştı

Bir dönem Barcelona'da da forma giyen, şu sıralar ise kariyerine İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de devam eden Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaştan dolayı Türkiye'ye sığındığını açıkladı. Haddadi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 00:17

ABD- ile arasındaki savaş sürerken İran ile İsrail'de yaşayan insanlar da zorlu bir süreçten geçiyor. Savaş sırasında atılan füzeler çok sayıda insanı hayattan koparırken savaş futbol camiasını da vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Ünlü faslı futbolcu savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı! Sosyal medya hesabından paylaştı

Faslı futbolcu Munir El Haddadi, bölgedeki savaş nedeniyle İran'dan ayrılarak Türkiye'ye sığındı ve İspanya'ya geçmeyi planlıyor.
Faslı futbolcu Munir El Haddadi, İran'daki savaş nedeniyle ülkeyi terk etti.
İlk denemesinde uçaktan tahliye edildikten sonra, kulübünün yardımıyla karayoluyla İran'dan ayrıldı.
Türkiye'ye güvenli bir şekilde ulaşan Haddadi, buradan İspanya'ya geçeceğini duyurdu.
Bir dönem İspanya'nın dev kulüplerinden 'da forma giyen ve şu sıralar kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren ünlü Faslı futbolcu Munir El Haddadi de savaştan etkilenen isimlerden biri oldu. Haddadi, bölgedeki savaş nedeniyle İran'dan kaçarak 'ye sığındığını açıkladı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan 30 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"İran'daki durumumla ilgili gelen tüm mesajlar ve endişeleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Dün niyetimiz ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı ancak uçaktan tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulübüm, ülkeden kara yoluyla ayrılabilmem için bana bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya ulaşacağım. Gördüğüm sevgi ve destek için herkese teşekkürler."

