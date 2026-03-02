Ünlü faslı futbolcu savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı! Sosyal medya hesabından paylaştı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran ile İsrail'de yaşayan insanlar da zorlu bir süreçten geçiyor. Savaş sırasında atılan füzeler çok sayıda insanı hayattan koparırken savaş futbol camiasını da vurdu.

Özetle

Bir dönem İspanya'nın dev kulüplerinden Barcelona'da forma giyen ve şu sıralar kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren ünlü Faslı futbolcu Munir El Haddadi de savaştan etkilenen isimlerden biri oldu. Haddadi, bölgedeki savaş nedeniyle İran'dan kaçarak Türkiye'ye sığındığını açıkladı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan 30 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"İran'daki durumumla ilgili gelen tüm mesajlar ve endişeleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Dün niyetimiz ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı ancak uçaktan tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulübüm, ülkeden kara yoluyla ayrılabilmem için bana bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya ulaşacağım. Gördüğüm sevgi ve destek için herkese teşekkürler."