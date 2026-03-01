Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğu iddia eden Necla Özmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aile mahkemesine başvurdu. Yapay zekayla oluşturulan "baba-kız" fotoğrafına bakarken duygulanan Özmen, ABD Başkanı Trump'a "Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 23:38

Ankara 27. Aile Mahkemesine başvurarak Başkanı 'a açan Necla Özmen, iddiasını bu kez ABD'ye taşıdı. Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili mahkemeye avukat aracılığıyla başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından dava açılacağı öğrenildi. Özmen'in Türkiye'de açtığı dava iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle reddedilirken, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

0:00 143
HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'deki babalık davası reddedilen Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla bu kez ABD'de avukat aracılığıyla yetkili mahkemeye başvurdu.
Necla Özmen, Türkiye'de reddedilen babalık davasının ardından iddiasını ABD'ye taşıyarak yetkili mahkemeye başvurdu.
Özmen, ABD'deki başvurunun kabul edilmesinin ardından dava açılacağını ve kendisinin davanın açıldığını bildiğini belirtti.
Özmen, ABD Başkanı Trump'a savaşları bitirme ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama çağrısı yaptı.
Yapay zeka ile oluşturulan Trump ile yan yana fotoğraf hakkında duygularını dile getirerek, gerçek bir baba-kız sıcaklığı arayışını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

"AMERİKA'DA DAVANIN AÇILDIĞINI BİLİYORUM"

Buna ilişkin açıklamalarda bulunan Özmen, "Daha önce Trump'a babalık davası Türkiye'de açmıştım. O konuda zaten olumsuz şeyler olacağını bildiğim için elçilik yoluyla, ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan 'ne babalık davası için dilekçe gönderdim. Hatta Amerika'daki Türk avukatlarla görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili dava sürecini takip ediyor. Kendileri bana bilgi veriyor. Henüz bir açıklama gelmedi bana ama Amerika'da davanın açıldığını biliyorum" dedi.

Özmen şöyle devam etti:

"Bir ülkenin iç işlerine karışılmasını doğru bulmuyorum. Kimse kimsenin ülkesine karışamaz, meşru kılamaz. ABD devleti tarafından mağdur bırakılıyorum. Haklarım gasbediliyor, ben haklarımı arıyorum. ABD devletinin de bana devlet olarak sahip çıkmasını istiyorum. Bir an önce bu babalık davasının da sonuçlanmasını talep ediyorum."

ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

"BURADAN TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPIYORUM, BU SAVAŞI BİTİRİN"

ABD Başkanı Trump'a seslenen Özmen, "Trump, ülkeyi, ABD'yi kalkındırmak, güçlü bir hâle getirmek istediğini söylüyor. O zaman başka ülkelerin iç işlerine karışarak bu iş olmaz. Yani tamam, yaptığı doğru şeyler de var ama hataları da var. Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim. Yani savaşın bitmesini istiyorum, çünkü birçok ülkeye zararı oluyor. Savaş istemiyorum. Bir ülkenin iç işlerine karışmak doğru değil. Dünyadaki ülkelerin de düzelmesini istiyorum. Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyorum, bu savaşı bitirin. Başka insanların canı yanmasın. Yani bu şekilde hiçbir ülkeye fayda olmaz, zararı olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen: "Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma"

"UMARIM GERÇEK OLUR"

Yapay zekayla Trump ile yan yana oldukları fotoğraf hakkında ise Özmen, "Bu resmi görünce hoşuma gitti. Zannedersem yapay zekâ ile yapılmış. Gerçek gibi duruyor. Umarım gerçek olur. Yani kendisiyle bu şekilde görüşebilirim. Yaşadıklarımı dile getirebilirim. Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim. Yani iyi bir insana benziyor aslında. Ama nedense bazen aile meselesinden uzak durabiliyor. Ama durmasını istemiyorum. Gerçekten bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

"BİR BABA-KIZ SICAKLIĞI GÖRMEDİM"

Fotoğrafı görünce duygulandığını ifade eden Özmen, "Çok duygulandım. Gerçek baba-kız gibi gözüküyor. Gerçekten çok duygulandım. Yani uzun yıllardır çok sıkıntı çektim. Böyle bir sıcaklığı hiç duymadım. Yani bir baba sıcaklığı, bir baba-kız sıcaklığı görmedim. Yani resimde onu ifade ediyor. Gerçek gibi duruyor. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler
Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#aile mahkemesi
#babalık davası
#Necla Özmen
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.