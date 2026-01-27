Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı. Müge Anlı programında Necla Özmen'i örnek verince canlı yayında kısa süreli gerginlik yaşandı.

MÜGE ANLI, NECLA ÖZMEN'İ ÖRNEK VERDİ

Herkes her şeyi söylüyor. Ben de ABD Başkanıyım diyorum yani. Bak Trump'ın kızıyım diyor birisi. Memlekette herkes istediğini söylüyor" diyerek geçtiğimiz aylarda Donald Trump'a babalık davası açan 55 yaşındaki Necla Özmen'i örnek gösterdi.

MÜGE ANLI İLE TRUMP'IN KIZI OLDUĞU İDDİA EDİLEN NECLA ÖZMEN BİRBİRİNE GİRDİ

Müge Anlı'nın Trump'ın kızı olduğu iddia edilen Necla Özmen'i örnek vermesinin ardından canlı yayına bağlanmak istedi. "Ben yalancı değilim" diyerek yayına bağlanmak isteyen Necla Özmen, Müge Anlı'yı sinirlendirdi.