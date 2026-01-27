Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek babalık davası açtı. Müge Anlı ise programında "Herkes her şeyi söylüyor. Biri çıkıp Trump'ın kızıyım bile dedi" derken, Necla Özmen ise "Ben yalancı değilim" diyerek canlı yayına bağlanmak istedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 10:04

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de açtı. programında Necla Özmen'i örnek verince canlı yayında kısa süreli yaşandı.

MÜGE ANLI, NECLA ÖZMEN'İ ÖRNEK VERDİ

Herkes her şeyi söylüyor. Ben de ABD Başkanıyım diyorum yani. Bak Trump'ın kızıyım diyor birisi. Memlekette herkes istediğini söylüyor" diyerek geçtiğimiz aylarda 'a babalık davası açan 55 yaşındaki Necla Özmen'i örnek gösterdi.

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler

MÜGE ANLI İLE TRUMP'IN KIZI OLDUĞU İDDİA EDİLEN NECLA ÖZMEN BİRBİRİNE GİRDİ

Müge Anlı'nın Trump'ın kızı olduğu iddia edilen Necla Özmen'i örnek vermesinin ardından canlı yayına bağlanmak istedi. "Ben yalancı değilim" diyerek yayına bağlanmak isteyen Necla Özmen, Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler
ETİKETLER
#donald trump
#müge anlı
#canlı yayın
#babalık davası
#gerginlik
#Necla Özmen
#Magazin
