Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen tüm dünyada manşet olmak üzere... Nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olabileceğini öne süren Özmen, babalık tespiti için dava açtı.

Öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını iddia eden Özmen, doğum belgesindeki çelişkiler ve biyolojik aile hakkındaki belirsizlikler üzerine aile mahkemesine başvurarak babalık durumunun tespit edilmesini istedi.

"TRUMP'IN BABAM OLDUĞUNU İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Davayı Sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi gönderdiğini aktaran Özmen, öz annesinin kendisini Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini söyledi. 2017 senesinde Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce kendisini yetiştiren kadının, "senin baban bu" dediğini belirten Özmen, "O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim" diye konuştu.

Kendisini yetiştiren kişinin daha önce NATO'da görev yaptığını belirten Özmen, "O dönemlerde tanışmışlar öz annemle. Kendisinin beni kabul etmediğini, kendisinin de zaten 25-26 yaşlarında olduğunu, asker olduğunu söylemişler beni yetiştiren aileye. Hakkımda bilgileri vermiş, benim hakkımda arasıra telefondan bilgi almış ama rahatsızlandığı ve vefat ettiği söylendi bana. Ama ne kadar doğru orasını bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BABAM OLARAK ÇIKAR"

Trump'ın kendisini ailesine kabul etmesini isteyen Özmen, "Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YANİ BİR SICAKLIK HİSSEDİYORUM AMA..."

Trump ile karşılaştığında neden terk edildiğini soracağını ifade eden Özmen, "Neden terk edildim. Belki haberi var, belki yok. Yani tek taraflı da yargılamak istemem. Ama gerçekten de içimde bir yakınlık hissettim. Yani kız kardeşlerimden biriyle de çok benzerliğim var. Babayla da benzerliğim var, çok çok benzerliğim var. Yani bir sıcaklık hissediyorum ama yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de İngilizce bilmediğim için nasıl anlaşacağımı da düşünüyorum. Yani inşallah sonu benim için 2026'da mutluluk getirir" dedi.

"BABAM ÇIKARSA, YANINA GİDERİM"

Trump'un gerçek babası çıkması halinde yanına gideceğini ifade eden Özmen, "Türkiye'de büyüdüm. Buranın geleneklerine göre büyüdüm. Tabii Türkiye güzel bir ülke. Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmem. Ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim" diye konuştu.