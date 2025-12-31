Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın babası olduğunu öne sürdü. Trump'ın DNA testi vermesini talep eden kadın, Sadece Türkiye'de değil ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi gönderdiğini söyledi. Özmen, "Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmem. Ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 17:29

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen tüm dünyada manşet olmak üzere... Nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olabileceğini öne süren Özmen, babalık tespiti için dava açtı.

Öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını iddia eden Özmen, doğum belgesindeki çelişkiler ve biyolojik aile hakkındaki belirsizlikler üzerine aile mahkemesine başvurarak babalık durumunun tespit edilmesini istedi.

Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."

"TRUMP'IN BABAM OLDUĞUNU İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Davayı Sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi gönderdiğini aktaran Özmen, öz annesinin kendisini Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini söyledi. 2017 senesinde Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce kendisini yetiştiren kadının, "senin baban bu" dediğini belirten Özmen, "O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim" diye konuştu.

Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."

Kendisini yetiştiren kişinin daha önce NATO'da görev yaptığını belirten Özmen, "O dönemlerde tanışmışlar öz annemle. Kendisinin beni kabul etmediğini, kendisinin de zaten 25-26 yaşlarında olduğunu, asker olduğunu söylemişler beni yetiştiren aileye. Hakkımda bilgileri vermiş, benim hakkımda arasıra telefondan bilgi almış ama rahatsızlandığı ve vefat ettiği söylendi bana. Ama ne kadar doğru orasını bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BABAM OLARAK ÇIKAR"

Trump'ın kendisini ailesine kabul etmesini isteyen Özmen, "Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türk kadın, Donald Trump'a babalık davası açtı! Dosya Ankara'dan ABD'ye gönderildi: "Bir sıcaklık hissediyorum ama..."

"YANİ BİR SICAKLIK HİSSEDİYORUM AMA..."

Trump ile karşılaştığında neden terk edildiğini soracağını ifade eden Özmen, "Neden terk edildim. Belki haberi var, belki yok. Yani tek taraflı da yargılamak istemem. Ama gerçekten de içimde bir yakınlık hissettim. Yani kız kardeşlerimden biriyle de çok benzerliğim var. Babayla da benzerliğim var, çok çok benzerliğim var. Yani bir sıcaklık hissediyorum ama yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de İngilizce bilmediğim için nasıl anlaşacağımı da düşünüyorum. Yani inşallah sonu benim için 2026'da mutluluk getirir" dedi.

"BABAM ÇIKARSA, YANINA GİDERİM"

Trump'un gerçek babası çıkması halinde yanına gideceğini ifade eden Özmen, "Türkiye'de büyüdüm. Buranın geleneklerine göre büyüdüm. Tabii Türkiye güzel bir ülke. Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmem. Ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Niğde'de yakınlarından haber alamayan çift evlerinde ölü bulundu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüphelinin malvarlıklarına el konulacak
Trump Mobile cephesinde teslimat krizi: Altın telefonlar ertelendi
Donald Trump ve Netanyahu bir araya geldi: 'Netanyahu Erdoğan'a saygı duyuyor'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.