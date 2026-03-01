İran, BAE'deki Fransız üssünü hedef aldı! Fransa'dan açıklama geldi

ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken Başkan Donald Trump'ın tehditleri gerçeğe dönüştü. İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ilk saldırıları gerçekleştirirken İran da bölge ülkelerdeki çok sayıda ABD üssünü hedef alarak misilleme saldırılarına başladı. ABD ve İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürüldü.

İRAN, FRANSIZ ÜSSÜNÜ VURDU

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanırken son olarak İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Fransız üssünü vurdu.

Konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da açıklama geldi. Macron, Fransa'ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak, "İran'ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok" dedi.