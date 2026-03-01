ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor. İran'da saldırılara misilleme olarak İsrail'i ve çok sayıda ABD üssünü hedef alıyor. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den sonra İran ordusunun tüm üst komuta kademesi öldürüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD - İsrail - İran savaşında bilanço ağırlaşıyor! İşte ülke ülke can kaybı sayıları ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu, bölge genelinde yüzlerce can kaybı ve yaralanma yaşandı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki saldırılar ve misillemeler devam ediyor. İran ordusunun tüm üst komuta kademesi öldürüldü. Çatışmalar, BAE, Irak, Kuveyt, Katar ve Umman gibi diğer bölge ülkelerine de yayıldı. İran'da 201 ölü, 747 yaralı; İsrail'de 9 ölü, 121 yaralı dahil olmak üzere toplamda yüzlerce can kaybı ve yaralı kaydedildi.

ABD ve İsrail de İran'ın misillemesine ikinci bir saldırı dalgasıyla karşılık verdi. Çok sayıda ülkede hedef haline geldi.

İran, ABD üslerinin olduğu yerlere peş peşe İHA ve balistik füze saldırıları düzenlendi.

BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

ABD-İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları ve İran’ın misilleme saldırıları sonucunda bilanço ortaya çıktı.

Şu ana kadar ölü ve yaralı sayıları şu şekilde;