ABD - İsrail - İran savaşında bilanço ağırlaşıyor! İşte ülke ülke can kaybı sayıları

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor. İran'da saldırılara misilleme olarak İsrail'i ve çok sayıda ABD üssünü hedef alıyor. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den sonra İran ordusunun tüm üst komuta kademesi öldürüldü.
ABD ve İsrail de İran'ın misillemesine ikinci bir saldırı dalgasıyla karşılık verdi. Çok sayıda ülkede hedef haline geldi.
İran, ABD üslerinin olduğu yerlere peş peşe İHA ve balistik füze saldırıları düzenlendi.
ABD-İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları ve İran’ın misilleme saldırıları sonucunda bilanço ortaya çıktı.
Şu ana kadar ölü ve yaralı sayıları şu şekilde;