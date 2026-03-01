İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonu sonucu ölmesi sonrası ülkede yeni liderin kim olacağı konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı. Yeni lider için ise birçok aday öne çıkıyor.

Dinle Özetle

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 183

HABERİN ÖZETİ İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin belirlenmesi süreci ve öne çıkan olası adaylar hakkında bilgi verilmektedir. Yeni lider seçilene kadar görevi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi'den oluşan 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. İran'ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Öne çıkan adaylar arasında Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi, Uzmanlar Meclisi üyesi Sadık Laricani ve Uzmanlar Meclisi üyesi Nuri Hamedani bulunmaktadır. Mücteba Hamaney, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2019 yılında yaptırım listesine eklenmiştir. Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, aynı zamanda Uzmanlar Meclisi üyesi ve eski İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştır.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor.

İran'ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Hamaney, ölümünden önce halefi için herhangi bir isme işaret etmemişti. Hamaney'in ölümünün ardından bu görevi devralabilecek isimler ise derlendi.

HAMANEY’İN OĞLU MÜCTEBA HAMANEY

Adaylar arasında öldürülen dini lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi ön planda yer alıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 yılları arasında süregelen Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve b abasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Mücteba Hamaney'i 2019 yılında herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

YARGI ERKİ BAŞKANI GULAM HÜSEYİN MUHSİNİ EJEİ

Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi bulunan Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Yargı Erki Başkanlığının yanı sıra Uzmanlar Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başkanlığı döneminde, 2005-2009 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

ANAYASAYI KORUYUCULAR KONSEYİ ÜYESİ ALİ RIZA ARAFİ

İran’da önde gelen bir din adamı olan Arafi, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi geçici yürütecek konseyin de bir üyesi olan Arafi, El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Rektörü, Kum Medresesi Başkanı ve Cuma Namazı İmamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ SADIK LARİCANİ

Yeni İran lideri olarak seçilecek isimler arasında öne çıkan bir diğer isim Sadık Laricani, Hamaney’in 2009’da İran Başyargıcı olarak atamasının ardından bu görevi 10 yıl yürüttü.

Necef doğumlu Laricani, 1989’dan bu yana İran’ın liderini seçmek ve performansını denetlemekle görevli en üst anayasal organ olan Uzmanlar Meclisi üyeliğine iki kez seçildi.

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ NURİ HAMEDANİ

İran’ın en önde gelen din alimlerinden biri olarak görülen Hamedani, Kum Medresesi’nde Allama Tabatabai ve Ruhullah Humeyni gibi isimlerden ders aldı.

Hamedani, eski İran rejimi döneminde Şah karşıtı faaliyetleri nedeniyle SAVAK güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Şu anda Kum’da yaşıyor ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.