İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

İran Dini Lideri Hamaney'in ölümünün ardından ülkenin yeni lideri belirsizliği devam ederken, geçici yönetim 3 kişilik bir konsey tarafından sağlanıyor. Yeni lideri belirleyecek Uzmanlar Meclisi'nde Mücteba Hamaney, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ali Rıza Arafi, Sadık Laricani ve Nuri Hamedani gibi isimler öne çıkıyor.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler
İran Dini Lideri 'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonu sonucu ölmesi sonrası ülkede yeni liderin kim olacağı konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı. Yeni lider için ise birçok aday öne çıkıyor.

Yeni lider seçilene kadar görevi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi'den oluşan 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı.
İran'ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek.
Öne çıkan adaylar arasında Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi, Uzmanlar Meclisi üyesi Sadık Laricani ve Uzmanlar Meclisi üyesi Nuri Hamedani bulunmaktadır.
Mücteba Hamaney, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2019 yılında yaptırım listesine eklenmiştir.
Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, aynı zamanda Uzmanlar Meclisi üyesi ve eski İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştır.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor.

İran'ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Hamaney, ölümünden önce halefi için herhangi bir isme işaret etmemişti. Hamaney'in ölümünün ardından bu görevi devralabilecek isimler ise derlendi.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

HAMANEY’İN OĞLU MÜCTEBA HAMANEY

Adaylar arasında öldürülen dini lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi ön planda yer alıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 yılları arasında süregelen Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve b abasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Mücteba Hamaney'i 2019 yılında herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

YARGI ERKİ BAŞKANI GULAM HÜSEYİN MUHSİNİ EJEİ

Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi bulunan Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Yargı Erki Başkanlığının yanı sıra Uzmanlar Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başkanlığı döneminde, 2005-2009 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

ANAYASAYI KORUYUCULAR KONSEYİ ÜYESİ ALİ RIZA ARAFİ

İran’da önde gelen bir din adamı olan Arafi, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi geçici yürütecek konseyin de bir üyesi olan Arafi, El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Rektörü, Kum Medresesi Başkanı ve Cuma Namazı İmamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ SADIK LARİCANİ

Yeni İran lideri olarak seçilecek isimler arasında öne çıkan bir diğer isim Sadık Laricani, Hamaney’in 2009’da İran Başyargıcı olarak atamasının ardından bu görevi 10 yıl yürüttü.

Necef doğumlu Laricani, 1989’dan bu yana İran’ın liderini seçmek ve performansını denetlemekle görevli en üst anayasal organ olan Uzmanlar Meclisi üyeliğine iki kez seçildi.

İran'da yeni dini lider kim olacak? İşte öne çıkan isimler

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ NURİ HAMEDANİ

İran’ın en önde gelen din alimlerinden biri olarak görülen Hamedani, Kum Medresesi’nde Allama Tabatabai ve Ruhullah Humeyni gibi isimlerden ders aldı.

Hamedani, eski İran rejimi döneminde Şah karşıtı faaliyetleri nedeniyle SAVAK güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Şu anda Kum’da yaşıyor ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

