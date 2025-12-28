Bolu'da kar yağışı 40 santimi aştı, geçiş ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Bolu'da kar yağışı akşama doğru etkisini şiddetlendirdi. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. TEM Otoyolu'nda geçiş yapan tırlardan biri Abant Gişeleri bağlantı yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Öte yandan Bolu Dağı geçişinde ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

40 SANTİMİ AŞAN KAR VAR

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPATILDI

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, İstanbul ve Ankara yönlerinde ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı’ndan TEM Otoyolu’na yönlendiriyor. Bölgede kar yağışının etkisini azaltması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.