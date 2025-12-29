Bu işkenceyi sahibi yaptı! Belediye harekete geçti

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bir sürücünün, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak ilerlediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların tepkisine yol açan olayla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine Belediye Başkanımız Alper Taban'ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir" ifadeleri kullanıldı. Belediye ekipleri tarafından sahibinden alınan köpek, sağlık kontrolleri ve bakım işlemleri için rehabilitasyon merkezine sevk edildi.