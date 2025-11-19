Bir saatte iki kaza yaptı: Önce köpeğe sonra polise çarptı! İşte o anlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dikkatsiz bir sürücünün akaryakıt istasyonunda yürüyen trafik polisine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu polis memuru, kazayı yara almadan atlattı. Polis memuru, kendisine çarpan sürücüyü daha dikkatli olması konusunda uyardı. Aynı sürücünün olaydan yaklaşık 20 dakika önce ise bir köpeğe çarptığı öğrenildi. Aracın polise çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.