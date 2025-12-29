Asker eğlencesi olaylı bitti! Konvoyda polisle tartıştılar

Esenyurt'ta asker eğlencesi sonrasında konvoy oluşturmak isteyen bir grup, polis ekipleriyle tartıştı. Polislerin uyarısına rağmen yolu kapatan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Yaşanan arbedede polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya ateş açtığı görüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, kimlik tespiti yapılan bazı kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.